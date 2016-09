Viven 700 Familias en Zona de Deslaves en Pueblo Viejo

Pueblo Viejo, Ver.- Por lo menos 700 familias que habitan en las faldas del cerro de la colonia Adalberto Tejeda, se encuentran en peligro de que sus viviendas sufran daños, ante el reblandecimiento del terreno.

Esta situación se agrava ante el inicio de la temporada de lluvias lo que mantiene en alerta a las autoridades de protección civil local.

Alfredo Ramos de la Rosa, regidor encargado de tal comisión, dio a conocer que en el atlas de riesgo esa zona es considerada peligrosa para quienes ahí residen.

“En meses anteriores se han suscitado varios accidentes, sin embargo debemos estar siempre preparados para hacer frente a esta situación”, dijo.

Indicó que dos familias decidieron por su voluntad abandonar sus viviendas, debido al alto riesgo de que puedan derrumbarse.

Expresó que hace cuatro meses se registraron deslaves que generaron cuantiosos daños a varias familias.

Indicó que el cerro situado en el poniente del municipio, es de alto riesgo para las personas que ahí habitan viviendas.

Afirmó que no es un sitio recomendable para vivir, sin embargo, las familias son las que tomaron la determinación de construir sus hogares en dicho sector. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.