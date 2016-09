Reducen Concesionarios en Panteón de Pueblo Viejo

Pueblo Viejo, Ver.-Autoridades locales determinaron reducir el número de concesionarios que operan en el panteón municipal La Purísima Concepción.

Ahora solo operan dos y uno fue dado de baja debido a que no cumplía con su labor de tener limpios los tramos que le competían.

Juan Hernández Vicencio, regidor de la comisión de panteones dio a conocer a pesar de que se le exhortó a desarrollar su labor no cumplió.

Los restantes se comprometieron a trabajar y aseguraron que con ellos basta para realizar una buena labor, aseguró.

Indicó que con las lluvias y la humedad tendrán mayor trabajo, ya que tiende a crecer la maleza.

Expresó que hubo quejas sobre el concesionario anterior, ya que no le daba mantenimiento al tramo que le tocó atender.

De igual forma manifestó que el aproximarse las fechas tradicionales de día de muertos, se espera una mayor afluencia de personas.

"Es por ello que los dos concesionarios tendrán mucho trabajo por realizar, para dar una buena imagen y aspecto al camposanto", precisó.

