Realizarán Expo Veracruz, Vive la Riqueza Indígena

El Gobierno del Estado, en coordinación con la Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en la entidad, realizará la primera Expo Veracruz, Vive la Riqueza Indígena, del 14 al 17 de septiembre, en las instalaciones del Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC), ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz.

En conferencia de prensa, la delegada de la dependencia federal, Iraís Maritza Morales Juárez, acompañada por artesanos de la Sierra del Totonacapan, expresó que este evento, más que una feria artesanal, “es la oportunidad para admirar, sentir, probar y escuchar la riqueza cultural, artística y productiva de las regiones indígenas de Veracruz”.

La servidora pública informó que la entrada a la expo será gratuita para el público en general, de 11:00 a 21:00 horas; se contará con la participación de 62 grupos artesanales representando a ocho pueblos indígenas de Veracruz, así como invitados de otros estados del país.

“En la Expo Veracruz, los asistentes tendrán la oportunidad de adquirir los productos de las marcas Manos Indígenas, Calidad Mexicana y Paraísos Indígenas, con los que la CDI impulsa la oferta artística y servicios para mercados locales, regionales y nacionales, incluso internacionales”.

En el evento estarán a disposición del público los trabajos manufacturados en piedra, barro y madera, aparte de miel, mermeladas y condimentos de cocina elaborados sin conservadores, artículos de belleza artesanal y servicios de turismo de aventura.

Al adquirir estos productos y servicios se apoya al desarrollo económico y social de las familias y comunidades del estado, además de convivir y vivir la riqueza indígena de Veracruz. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.