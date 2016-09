Reactivarán Módulo de Policía en Paso del Humo

“Con esto, brindaremos el apoyo a la población en general y a las personas que acuden procedentes de municipios vecinos de Tamaulipas”. Pueblo Viejo, Ver.-Para evitar que se cometan ilícitos en la zona del paso del humo, será reactivado el módulo de seguridad de paso del humo.

Alejandro Miranda Guerrero, comandante de la policía preventiva local dio a conocer lo anterior y destacó que con esto se busca que la población se sienta segura de poder realizar sus transacciones comerciales en esa área.

Expresó que las autoridades locales recibieron la petición de la ciudadanía en ese sentido, por lo que en los próximos días será instalado.

Mencionó que se contratará a un mayor número de elementos que serán destinados a las tareas de vigilancia en diversos sectores.

Puntualizó que en un plazo de ocho días estará ya operando las instalaciones como un módulo formal de seguridad pública.

“Con esto, brindaremos el apoyo a la población en general y a las personas que acuden procedentes de municipios vecinos de Tamaulipas a realizar sus compras de pescados y mariscos”, dijo.

Precisó que el paso de humo es un sitio frecuentado por decenas de personas diariamente quienes buscan productos marinos frescos para elaborar sus alimentos.

Miranda Guerrero dijo que será el alcalde y los integrantes del cabildo quienes se encarguen de poner en operación el módulo policiaco.

