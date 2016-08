Pronóstican Cosecha de Soya 17 Mil Hectáreas en Veracruz

Norte de Veracruz.-Productores de soya del estado confían en obtener una cosecha de más de 17 mil hectáreas de la leguminosa.

El presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Oleaginosas, en el estado de Veracruz, Manuel Guerrero Sánchez, dio a conocer que las condiciones climatológicas han sido favorables para este cultivo.

“A fines de octubre estaremos hablando de cosechas récord en la zona, y nos hemos dado cuenta de la gran altura que alcanzan los cultivos de soya en el agro veracruzano”, precisó.

Expresó que en Veracruz los productores se manejan bajo el esquema de agricultura por contrato con las diferentes empresas, lo cual les otorga certeza en cuanto a precios.

“Afortunadamente en la época en que abrió Aserca las ventanillas, nos dieron precios promedio de contratación de 370 dólares por tonelada de soya, lo que será sin duda benéfico para todos”, dijo.

TALLERES DE CAPACITACIÓN

Por otra parte dio a conocer que constantemente técnicos especializados acuden a las instalaciones de la asociación para capacitar a los productores.

“Se han venido aplicando una serie de talleres con los productores, para que ellos puedan identificar las problemas en el campo y adquieran mayor experiencia”, manifestó.

Hoy estamos de la mano trabajando para que este ciclo podamos obtener una buena cosecha, ya que venimos de ciclos complicados que han afectado las cosechas, finalizó.

Twitter

Google+

