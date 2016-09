Promoverán Respeto a Ecosistemas Naturales

Pueblo Viejo, Ver.-Por recomendación de las autoridades federales en la materia, la dirección de ecología a nivel municipal, acudirá a las instituciones educativas a promover el respeto y el cuidado del medio ambiente.

La directora de la dependencia, Abigaíl Díaz Sánchez, dio a conocer que acudirán a jardines de niños, escuelas primarias y secundarias y de nivel medio superior, para dar a conocer la relevancia de no afectar los ecosistemas naturales.

Explicó que la zona de Pueblo Viejo cuenta con una gran biodiversidad que es importante mantenerla a salvo de la depredación.

Manifestó que una especial atención se le dará a la promoción del respeto a la zona de mangle, que es una especie vegetal en peligro de extinción, la cual abunda en los vasos lacustres del municipio.

