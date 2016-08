Piden Tener Cuidado con Billetes de 100, 200 y 500

Pueblo Viejo, Ver.-El regidor comisionado en comercio, Moisés González Barrios, dio a conocer que quienes integran este sector, deben tener cuidado al recibir billetes de cien, doscientos y quinientos pesos al realizar transacciones, ya que se ha detectado papel moneda falso de estas denominaciones.

Precisó que en la zona sur de Tamaulipas las organizaciones empresariales han denunciado la existencia de billetes falsos, por lo que recomendó extremar precauciones al momento de realizar movimientos comerciales.

“Aquí ha ocurrido en ocasiones anteriores, pero de todas formas no se deben descuidar estos detalles”, dijo.

Explicó que la región norte de Veracruz es una zona de paso y esa clase de billetes falsos son distribuidos en los comercios que se encuentran sobre el tramo carretero.

“Los comercios deben estar al pendiente del manejo para evitar ser víctimas de una estafa. En ese sentido, sugirió que utilicen los métodos de identificación de papel moneda falso, para que no sean víctimas de un fraude”, indicó.

Manifestó que cuando reciban un billete y tienen la sospecha de que es falso, pueden acudir a que sea revisado en una institución bancaria.

Sin embargo, reiteró que si tienen manera de identificar su autenticidad, lo deben hacer para evitar pérdidas en ese sentido.

González Barrios mencionó que incluso los empleados podrían ser capacitados para que no sean sorprendidos.

