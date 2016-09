Operan Con Irregularidades Estancias Infantiles en Pueblo Viejo

Pueblo Viejo, Ver.-La Secretaría de Desarrollo Social federal y la Secretaría de Protección Civil dieron un plazo de treinta días a las estancias infantiles en que fueron detectadas irregularidades.

En total fueron seis los inmuebles habilitados como estancias que fueron revisados por el personal de ambas dependencias.

Ramón Guadalupe Muñoz Rodríguez, secretario del ayuntamiento, dio a conocer lo anterior y destacó que el responsable del operativo le informó que todas tienen alguna clase de problema y deben reunir un mayor número de requisitos para que pueda ser validada su actividad.

Reiteró que si después de los treinta días no subsanan sus carencias, podrían ser sancionados con el retiro del permiso

Las estancias se encuentran localizadas una en la cabecera municipal, una en la colonia California, tres en la congregación Anáhuac y la restante en la Congregación Primero de Mayo.

Mencionó que las fallas deben tomarse en cuenta para evitar un accidente que involucre a los menores de edad.

“En una de ellas los tanques de gas se encuentran en el interior del inmueble, lo que representa sin duda un riesgo latente”, destacó el funcionario.

Finalmente dijo que el personal de protección civil estará pendiente de que se cumpla con las disposiciones de ley.

