Menor Residente de la Anáhuac Necesita Operación Urgente

Pueblo Viejo, Ver.- Un llamado a la población en general y a las autoridades realizó la señora Alicia Díaz Hernández, una humilde despicadora de concha de ostión, que reside en la congregación Anáhuac.

Con apenas seis años de edad, su hijo, de nombre José Ángel Díaz Hernández, requiere de un estudio especializado, medicamentos y de una intervención quirúrgica para corregir un defecto congénito conocido como estenosis esofágica que impide la ingesta de alimentos y líquidos.

El menor nació de siete meses y su esófago no se desarrolló correctamente, por lo que batalla diariamente para poder alimentarse, por lo que a pesar de que su estado de ánimo no decae, está muy delgado.

Díaz Hernández, dijo que requiere de una intervención quirúrgica, la que está ya programada en el hospital infantil de Ciudad Victoria.

Sin embargo, requiere de trasladarse con un mes de anticipación para que le puedan practicar diversas valoraciones, sin embargo, carece de recursos económicos para ello.

Explicó que tan solo como anticipo requiere 4 mil 640 pesos solo para poder ingresar a la institución médica.

Manifestó que su condición económica es precaria ya que no tiene el dinero para pagar, debido a que sus ingresos son escasos y apenas le alcanzan para sobrevivir junto a su hijo.

Si usted desea apoyar a esta madre de soltera y a su hijo, puede comunicarse al teléfono celular 833 443 46 19.

