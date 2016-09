Marchan en Caravana de Tractores para Exigir Pagos

Pánuco, Ver.- 200 productores de oleaginosas del norte de Veracruz realizaron una manifestación a bordo de sus tractores en protesta por el retraso en el pago de los incentivos a la producción del ciclo primavera-verano 2015.

Encabezados por su dirigente de Manuel Guerrero Sánchez los hombres del campo iniciaron su recorrido desde la comunidad de Canoas, cruzaron la caseta de peaje de CAPUFE para llegar a la cabecera municipal en donde tomaron las oficinas de la SAGARPA de manera pacífica que comunica con la ciudad de Pánuco, a fin de tomar las instalaciones de SAGARPA.

Molestos, el grupo de productores exigieron a las autoridades el pago inmediato de los fondos que por ley son otorgados.

Argumentaron que de no ser dotados a tiempo de esos recursos , serán declarados en un subejercicio, ya que el año fiscal será cerrado en breve luego de la negativa de la autoridad por dar una respuesta inmediata.

Los productores colocaron un tractor frente a la puerta de entrada para impedir la salida del personal y funcionarios federales.

Entrevistado al respecto, el presidente de Conasipro, Manuel Guerrero Sánchez dijo que las oficinas estarán tomadas hasta que cumplan los compromisos.

Durante el plantón se comunicó telefónicamente el delegado en el estado de la SAGARPA, quien se comprometió a "destrabar" los recursos pendientes.

