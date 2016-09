Invita COVEICYDET a la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Veracruz 2016

El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET) invita a la 23 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Veracruz 2016 Cambio Climático: Piensa Global Actúa Local, que se celebrará gratuitamente del 20 al 23 de septiembre en la explanada de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen.

En conferencia de prensa, el director general del COVEICYDET, José Manuel Velasco Toro, informó que Veracruz se suma a esta feria avalada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Detalló que la finalidad es impulsar la cultura científica desde diversos ángulos y desde diversas perspectivas, “no solamente es presentar lo que en el campo de la ciencia y la tecnología se está haciendo en el ámbito educativo, también está ligada a un conjunto de exposiciones y conferencias vinculadas al Cambio Climático, que están abiertas al público”.

En esta edición, participarán 68 pabellones temáticos de 12 institutos tecnológicos superiores, dos universidades tecnológicas y una universidad politécnica, de los municipios de Misantla, Cosamaloapan, Pánuco, Xalapa, Coatzacoalcos, Álamo Temapache, Las Choapas, Huatusco, Perote, Rodríguez Clara, Jesús Carranza, Nanchital y Gutiérrez Zamora, así como de la Sierra de Chicontepec.

Serán 600 expositores en el área de pabellones temáticos y prototipos, 60 talleres, cuatro conferencistas magistrales y 27 panelistas, que abarcarán temas como robótica, medio ambiente, física, química, salud, agricultura, astronomía y arte; además de 10 grupos artísticos y culturales.

Asimismo, se llevará a cabo la etapa final de la Segunda Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías del Estado de Veracruz, en la que participan los tecnológicos de Poza Rica, Martínez de la Torre, Zongolica, Huatusco y Rodríguez Clara, que serán evaluados para obtener un lugar en la fase nacional del concurso, a realizarse en la Ciudad de México en el mes de noviembre, a fin de obtener una oportunidad de ganar un espacio para la Feria Internacional más importante del mundo, organizada por INTEL ISEF.

Por último, se dio a conocer que se encuentran abiertas las convocatorias de los concursos de Reportaje Científico, dirigido a estudiantes de nivel bachillerato, y el Rally de la Ciencia, para alumnos de secundaria.

Para mayores informes, consultar la página del Coveicydet o llamar a los números telefónicos (228) 841-36-70 y 841-97-73. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.