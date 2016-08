Institutos Tecnológicos son Grandes Aliados del IVEA

Xalapa, Ver.- Los institutos tecnológicos son grandes aliados de la educación y sus estudiantes tienen una gran vocación de solidaridad y servicio, afirmó el director general del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), Loth Melchisedec Segura Juárez, al reconocer el trabajo de esta comunidad para impulsar el Programa Especial de Certificación (PEC).

El servidor público aseguró que gracias a la alianza con estos colegios y a la responsabilidad social de sus alumnos, Veracruz avanza en sus metas para abatir el rezago educativo, pues cuenta con una gran comunidad que apoya la cruzada nacional.

“Veracruz cuenta con uno de los mejores sistemas de educación tecnológica del país; sus estudiantes son referencia mundial por sus grandes éxitos y son ejemplo de trabajo y apoyo a los más desprotegidos. Son agentes de cambio”, afirmó.

A partir de un convenio de colaboración entre el IVEA y los tecnológicos, el Plan de Estudios de Educación Tecnológico establece 90 horas de ayuda comunitaria y los jóvenes disponen de su tiempo para brindar asesoría a los adultos mayores dentro de los círculos de estudio del IVEA, así como para sumarse a las acciones de aplicación de la evaluación diagnóstica del PEC.

