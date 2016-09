Implementan Visitas Guiadas en Biblioteca Pueblovejense

Pueblo Viejo, Ver.-La biblioteca pública municipal puso en marcha un programa de visitas guiadas a sus instalaciones.

Juan Cristóbal Castillo Copal, director del organismo, dijo que como parte de los trabajos para fomentar el hábito de la lectura, se están organizando estas actividades a estudiantes de diversos niveles educativos.

Dijo que se está invitando a escuelas primarias, secundarias y jardines de niños, para que acudan y conozcan las nuevas instalaciones de la biblioteca y los servicios de que dispone.

Indicó que incluso los padres de familia pueden acudir si lo desean para que acompañen a sus hijos.

Explicó que el módulo de servicios digitales se encuentra ya en operación y no representa ningún costo para los solicitantes.

“Es para todo el público en general, en horario de 8 de la mañana a las tres de la tarde, de lunes a viernes y existe la posibilidad de que se abra los sábados”, dijo.

Manifestó que muchos estudiantes hacen uso del equipo de cómputo, lo que es de gran utilidad en sus estudios.

Castillo Copal manifestó que se espera una nutrida asistencia de alumnos de diversas escuelas de la localidad. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.