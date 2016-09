Fortalece Veracruz el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

Trabajar en favor de la niñez y adolescencia para que tengan una mejor calidad de vida es una apuesta que garantiza el futuro y desarrollo de Veracruz, destacó el titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Flavino Ríos Alvarado, al encabezar la primera Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz (SIPINNA).

Durante esta reunión, la secretaria ejecutiva del SIPINNA, Patricia Díaz Veyán, destacó que a cinco meses de instalado el Sistema Estatal se han coordinado acciones entre distintas dependencias, lo que ha dado como resultado la capacitación a servidores públicos, personal directivo y docente sobre la Ley 573 que promueve los derechos de niñas, niños y adolescentes.

También se votaron y aprobaron los siguientes acuerdos: el Manual de Organización y Operación del SIPINNA del estado; la creación de la Comisión para el Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, así como la creación de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Estatal y Municipales.

Con la presencia de la diputada María Belén Fernández del Puerto; los subsecretarios de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social, María del Pilar Guillén Rosario; de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Gaudencio Hernández González, y de Salud, Arturo Navarrete Escobar, además de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, se anunció la emisión del Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los servidores públicos destacaron la importancia de trabajar de manera conjunta entre sociedad y gobierno para fomentar, fortalecer y difundir el respeto de los derechos de la niñez y adolescencia.

Estuvieron también presentes la directora general del DIF estatal, Astrid Elias Mansur; la procuradora estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Adelina Trujillo Landa, y el representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Miguel Luis Álvarez Zamorano. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.