Exitosa la Participación de Veracruz en Expo Café 2016

La producción de café en Veracruz es una grata realidad que lleva la calidad de la agroindustria estatal a todos los rincones de la Nación y el mundo, destacó el subsecretario de Energía, Inversiones y Puertos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), José Murad Loutfe Hetty, al mencionar la destacada participación de productores de la entidad en la Expo Café 2016 en su decimonovena edición.

El servidor público comentó que en esta jornada, realizada en la Ciudad de México, colaboraron empresas comercializadoras de café verde y tostado, así como fabricantes de maquinaria y equipo para el procesamiento del aromático.

“Tuvimos una gran participación de empresas veracruzanas; este año, estuvimos entre los siete finalistas, logrando el tercer lugar del concurso Café Solemnus de Xalapa y el séptimo lugar Café Gabana de Tlapacoyan, de un total de 75 muestras de café provenientes de Chiapas, Oaxaca y Veracruz”.

Dijo que en esta ocasión Veracruz logró el sexto sitio a nivel nacional en el Concurso Mexicano de Tostado, con la intervención de Ramsés Jarvio Rosales, miembro de la empresa familiar Café Tom de Coatepec; el evento es coordinado por la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad AC.

Asimismo, Ramsés ganó un segundo lugar en el evento Reto Coffee Tech, que es una competencia de tostado de grano que organiza Etrusca, compañía dedicada a la capacitación y certificación en temas de preparación del café y a la comercialización de equipos para la preparación.

Para finalizar, Loutfe Hetty comentó que las empresas participantes del estado veracruzano fueron: CAFIVER, Café Bola de Oro, Café Finca de La Vequia, Femcafé, Café Solemnus, La casa de Robertina, Café Narayana y Café Gabana.

