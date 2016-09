Entregan Apoyos a Microempresas en Pueblo Viejo

Pueblo Viejo, Ver.-Amas de casa integrantes del Comité de Mujeres del sector lote 64 de esta localidad, formarán dos microempresas que servirán para que puedan allegarse de recursos económicos, que a la vez les serán de gran utilidad para el gasto en sus hogares.

Mediante la entrega de un molino y de herramientas y equipamiento para la creación de una carpintería en el lote 64, las mujeres, en su mayoría, amas de casa y madres solteras, podrán generar recursos propios

Fue en las instalaciones del DIF, en donde su presidenta, Rosario Gómez de Cuan, hizo la entrega de los insumos, que servirán para incentivar la productividad de las mujeres del municipio.

Indicó con esto “vamos a ayudar todas a generar empleo y recursos que serán destinados para el gasto familiar.

“Se trata de sacar todo esto adelante, para que puedan mejorar sus condiciones de vida”, precisó.

Por su parte, María Melba Rivera Azuara dijo que actualmente el comité está formado por seis personas, sin embargo, quienes se deseen sumar lo podrán hacer.

Resaltó la importancia de disponer de esta clase de herramientas que les permitirán ayudar a sus familias.

