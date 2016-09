Encabezará Gobernador Electo Foro de Consulta

En el Norte de Veracruz Pueblo Viejo, Ver.-El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, encabezará el 17 de septiembre en Pánuco un foro de consulta para integrar propuestas al Plan Estatal de Desarrollo.

Jorge Flores Lara, secretario general del Partido de la Revolución Democrática en la entidad, dio a conocer lo anterior y manifestó que con ello se pretende que los ciudadanos norveracruzanos participen en la elaboración de los programas que sean de beneficio colectivo.

Dijo que no se necesita una propuesta enorme, pero sí es importante que el gobernador electo sepa en donde hace falta una carretera, un módulo de seguridad o un aula en una escuela.

“Se requiere la participación de todos, para poder resolver los problemas que tiene la población de la zona huasteca”, destacó.

Manifestó que solo con la participación de la sociedad, se podrá hacer frente a la problemática que enfrenta el estado en general.

URGE ACUERDO ENTRE FEDERACIÓN, DIPUTADOS Y SENADORES PARA RESCATE FINANCIERO DE VERACRUZ

Por otra parte, dijo que como resultado del pésimo manejo de la administración estatal, Javier Duarte de Ochoa heredará miles de millones de pesos en adeudos a Miguel Yunes Linares.

Expresó que tan solo para cerrar diciembre se requieren entre 8 mil millones y 12 mil millones de pesos para hacer frente a compromisos financieros.

En ese sentido, dijo que son necesarios los acuerdos que se puedan establecer con el gobierno federal, la cámara de diputados y de senadores para hacer frente a la contingencia en materia financiera que le dejará Javier Duarte al gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.

