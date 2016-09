Disminuyó Captura de Camarón en el Golfo

Pueblo Viejo, Ver.-Debido principalmente a la sobreexplotación, los pescadores que hace algunas semanas se hicieron a la mar para capturar camarón en aguas del Golfo de México, reportaron que las expectativas no se cumplieron al cien por ciento.

La captura del crustáceo fue mínima, por lo que los comercios dedicados a la venta de este producto localizados en el paso del humo, apenas cuentan con este producto.

Ángel Dávila Padrón, empleado de una negociación dijo que la situación se mantiene crítica, ya que las ventas en general han sido mínimas.

“El camarón está bastante escaso, ya regresaron los barcos, sin embargo, la captura fue mínima por lo que hasta los pescadores resentirán pérdidas”, destacó.

Dijo que ante la escasez del crustáceo comercializan camarón de laguna y de gran ja, además de diversas especies de escama como trucha y sargo.

Esto ha servido para ayudar a paliar el bajo nivel de comercialización del producto, toda vez que la clientela que buscaba camarón ha ido a la baja también.

Reiteró que la producción de camarón ha disminuido en forma considerable en los últimos años, ya que la explotación excesiva está acabando con las especies. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.