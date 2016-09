Crece el Trabajo Infantil en Norte de Veracruz

Pueblo Viejo, Ver.-Debido a la crisis económica que se vive en la actualidad, en la zona norte de la entidad, un número considerable de niños residentes en esta localidad realizan trabajo infantil, denunciaron autoridades.

Algunos se dedican a elaborar en empresas comerciales e incluso otros prestan sus servicios como desconchadores de ostión en lugar de estar en la escuela estudiando y aprendiendo.

Moisés González Barrios, regidor comisionado de derechos humanos consideró que esto es indebido ya que a pequeña edad los menores deben estar en las aulas.

Dijo que cifras dadas a conocer a nivel nacional que establecen que por lo menos cuatro millones de menores de 17 años de edad, que prestan labores sin recibir salarios dignos y decorosos y mucho menos prestaciones, tan solo con la finalidad de apoyar a la economía de las familias.

Expresó que la mayoría realiza labores que no son propias ni aptas para su edad, aunque lo hacen por necesidad.

“Muchos niños laboran en los mercados rodantes, otros vendiendo pan casa por casa y en la elaboración de block, trabajo éste último que requiere de un gran esfuerzo físico”, destacó.

Dijo que por lo menos no deben descuidar su educación básica, para que no pierdan el gusto por el estudio.

