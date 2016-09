CFE Culpable de los Apagones: Regidor

Pueblo Viejo, Ver.-El regidor de la comisión de alumbrado público local, José Alfredo Ramos de la Rosa denunció que continúan registrándose fallas en el suministro eléctrico en el municipio.

Señaló que han sido continuos los cortes de energía no solo en las zonas ejidales, como ocurría hasta unas semanas. Ahora la energía eléctrica falla en la cabecera municipal y colonias circunvecinas, afectando a cientos de familias, comercios, e instituciones educativas.

Calificó esta situación como una consecuencia de “las reparaciones patito” que el personal de la paraestatal realiza en los cableados y postería.

Las reparaciones son muy básicas, solo para restablecer el suministro unas horas y que de nuevo se vuelva a presentar el problema, indicó.

“Se supone que la CFE está certificada a nivel mundial como una empresa de calidad y en los hechos no es así”, precisó.

Hasta en las instalaciones de la presidencia municipal se han suscitado cortes y apagones repentinos, sobre todo en los horarios de entrada de los empleados, ocasionado demoras y descontrol en los diversos trámites que se realizan.

Indicó que hay oficinas que requieren por su operatividad, estar enlazadas con otras dependencias de orden estatal o federal, las que se ven afectadas.

Manifestó que ha hecho del conocimiento de estas fallas al personal directivo de la Comisión Federal de Electricidad, lo que no ha servido de nada, ya que no han procedido a resolver estos problemas.

