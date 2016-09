Capacita PC a Población en Materia de Sismos

Pánuco, Ver.-En el marco del aniversario de la protección civil, que se celebrará el 19 de septiembre, autoridades de este rubro, realizarán una serie de simulacros con la finalidad de que la población esté capacitada para atender una emergencia, en este caso, una alerta sísmica.

Juan Antonio Barceló Pérez, titular de la dependencia dijo que a pesar de que Pánuco no es una zona sísmica, de todas formas es necesario estar capacitado y saber la forma en que se debe afrontar una alerta de esta naturaleza.

Explicó que de conformidad con las distintas dependencias, se capacita a personal del Icatver, del C4 y de instituciones educativas del municipio.

“De las 15 personas que conforman la dependencia, un porcentaje se encuentra operando en las fiestas patrias, para auxiliar a los asistentes, en forma conjunta con tránsito y demás dependencias federales, estatales y municipales; mientras que los demás, participan en estas capacitaciones”, precisó..

Manifestó que es importante llevar a cabo de forma constante la capacitación para estar en condiciones de atender una emergencia.

Barceló Pérez indicó que los instructores de protección civil están auxiliando de forma permanente a las escuelas de diversos niveles educativos, colaborando con las maestras, personal directivo, padres de familia y alumnos.

