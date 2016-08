Bajo Voltaje Afecta a Ejidos Norveracruzanos

Pueblo Viejo, Ver.-Habitantes de la zona ejidal siguen padeciendo por las fallas constantes en el suministro de energía eléctrica.

Los productores y comerciantes tienen que enfrentar pérdidas ya que los refrigeradores en que tienen guardados sus productos, han tenido desperfectos.

El regidor Luis Ángel Alemán Rodríguez, dio a conocer que esta situación se ha vuelto común en esa zona.

“Tenemos un grave problema por la falla constante en el voltaje y la caída de las cuchillas. Esta situación dos veces por semana y en ocasiones el personal de la Comisión Federal de Electricidad tarda hasta dos días en acudir a reparar las fallas”, dijo.

Advirtió que no quieren llegar al extremo de tomar oficinas, sino que esperan que el problema se resuelto cuanto antes.

Es por ello, dijo que les hacemos un llamado a la dependencia para que le pongan atención ya que la gente se encuentra molesta.

Manifestó que las familias han resentido pérdidas en sus aparatos electrodomésticos y quienes se dedican a la pesca y a la elaboración de quesos, pierden producto.

“Tienen incluso que acudir a la congregación Moralillo del municipio de Pánuco a comprar hielo, lo que representa un gasto adicional para ellos”, destacó.

En el caso de los niños en edad escolar, dijo que tienen que soportar las altas temperaturas, ya que las instituciones educativas se quedan sin energía eléctrica. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.