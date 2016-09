Asegura Senador que Defenderá a Productores Rurales

Tampico Alto, Ver.-El presidente de la comisión de hacienda del senado de la república, José Yunes Zorrilla afirmó que estará atento a las peticiones del sector agropecuario de varios estados, para que no desaparezcan los programas de incentivo a la productividad y que lleguen de manera puntual.

Lo anterior, en respuesta a las manifestaciones que campesinos de varios estados realizaron en protesta por el retraso en la entrega de recursos federales destinados a incentivar la producción de oleaginosas.

“Estaré atento para que los recursos lleguen a tiempo a los productores rurales de Veracruz, para que puedan continuar con su labor”, precisó.

Dijo además que en los próximos días serán entregados paquetes de apoyo tecnológico y maquinaria que fue gestionada ante la Sagarpa desde el senado de la república.

En relación a los recortes anunciados por la Secretaría de Hacienda federal, Yunes Zorrilla mencionó que impactarán en diversos programas y proyectos de orden federal, pero que estará atento para que esto “afecte lo menos al estado de Veracruz”

El senador de la república, José Francisco Yunes Zorrilla dio a conocer que se dará seguimiento a las peticiones por parte de autoridades municipales para concretar obras de beneficio social.

En el caso del norte de Veracruz, dijo que ha recibido solicitudes por parte de las autoridades locales para electrificar comunidades rurales y costeras. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.