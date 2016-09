Unen Esfuerzos UAT y el Indesol en Beneficio de Organizaciones Sociales

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Enrique Etienne Pérez del Río y la Directora General del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), María de los Ángeles Luna y Parra y Trejo Lerdo, firmaron un convenio que permitirá ampliar el apoyo a las agrupaciones de la sociedad civil para el desarrollo de sus proyectos.

En ceremonia realizada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria y por videoconferencia a las diferentes sedes de la UAT en el estado, se destacó que esta unión de esfuerzos, busca llevar a las organizaciones un conjunto de apoyos, respaldos, técnicas, asesorías, orientación, entre otros servicios, en base sus necesidades y fines específicos.

El Rector Enrique Etienne ofreció la bienvenida a la titular del Indesol y destacó que el convenio fortalecerá la vinculación de la UAT con las organizaciones de la sociedad civil y el compromiso de servir a los sectores de la sociedad a través de todas sus disciplinas del conocimiento.

“Hemos puesto en un nivel muy alto la vinculación. La UAT no puede ser un claustro, tiene que salir a la comunidad”, dijo el Rector, ante representantes de más de 250 organizaciones sociales de la región norte, centro y sur del estado, que siguieron el evento de manera presencial y por videoconferencia.

Expuso que en los programas de vinculación y extensión de servicios a la sociedad, los universitarios participan activamente poniendo en práctica sus valores, que es fundamental para formarlos como profesionistas y gente de bien.

Destacó el impulso a programas que benefician a los diversos grupos de la población (niños, jóvenes, adultos mayores), colaborando con los ayuntamientos, instituciones gubernamentales y organismos sociales en todo el estado.

“Estoy convencido que la UAT tiene que tener mucho más contacto. Estamos seguros que en este convenio vamos a poder llegar mucho más a la comunidad”, añadió el Rector.

En su oportunidad, la Directora General del Indesol, María de los Ángeles Luna y Parra, expresó su reconocimiento al Rector Enrique Etienne por impulsar una universidad con un importante compromiso social.

“Creo también que las universidades deben ser centros de generación del conocimiento, no solo de aprendizaje”, señaló, tras subrayar que el convenio contribuye a fomentar la convivencia y la relación comunitaria.

La funcionaria del organismo federal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), impartió una charla a los miembros de las organizaciones civiles, donde destacó que a partir del vínculo sociedad-academia, han surgido muchos de los temas que construyen la agenda pública de los gobiernos, reflejando el trabajo de la sociedad civil.

En la ceremonia, el Director del Centro de Desarrollo Municipal (Cedemun-UAT) José Luis Collado Martínez, explicó los objetivos del convenio y detalló que con el impulso del Rector Enrique Etienne a la vinculación, se busca atender y potenciar el desarrollo de las organizaciones, donde la UAT pone la ciencia y la experiencia al servicio de la sociedad.

En el evento, estuvieron también, el titular de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UAT, Bernabé Nakashima Corona; y los delegados federales: de la SEDESOL, María de Lourdes Flores Montemayor; Gobernación, Rabindranath Juárez Mayorquín; Secretaría de Economía, Carlos Saldaña Farach; y Relaciones Exteriores, Nabor Etienne Goytortua. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.