Rinde UAT Homenaje al Dr. Juan Manuel Vela en Tampico

Por su excepcional trayectoria como médico, académico y directivo.

Llevará su nombre el Centro de Cirugía Experimental de la Facultad de Medicina de Tampico. La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) rindió un homenaje al Doctor Juan Manuel Vela Trujillo, por su excepcional trayectoria en la medicina a nivel nacional e internacional, que ha dejado una gran huella como docente y directivo en la Facultad de Medicina de Tampico.

En el homenaje encabezado por el Rector Enrique Etienne Pérez del Río en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman”, del Centro Universitario Sur, estuvieron en representación del Doctor Juan Vela, su señora esposa, Amparo Ruiz de Vela; y sus hijos Juan, Eduardo y Raquel.

En este marco, el Rector entregó a la familia Vela Ruiz el reconocimiento de la UAT al distinguido profesionista, y presidió la colocación simbólica de la primera piedra para edificar el Centro de Cirugía Experimental que llevará el nombre del eminente médico.

Ante la presencia de los profesores y estudiantes de la Facultad de Medicina “Dr. Alberto Romo Caballero”, el Rector Enrique Etienne destacó que los valores de la lealtad, la gratitud y la honestidad, son los que deben guiar la vida de las personas.

“En la Universidad, promovemos los valores y la más importante es la gratitud. Por eso es muy satisfactorio para mi poder rendirle un homenaje a un extraordinario universitario: el Doctor Juan Vela, un cirujano excepcional que ha dejado una huella imborrable en la Universidad”.

Resaltó el reconocimiento y gratitud que le hace la Facultad de Medicina al honrar con su nombre el Centro de Cirugía Experimental, lo que representa también un homenaje a su labor como docente y como director de esta institución que encabezó durante dos períodos en los años de 1975 y 1984.

Dijo el Rector que esta ceremonia se enmarca en los grandes esfuerzos que está haciendo la Universidad para seguir avanzando en la academia, la investigación y la vinculación, en bien de la sociedad y de Tamaulipas.

En ello resaltó que para la UAT es un gran orgullo reconocer en este homenaje a un universitario de corazón, que es ejemplo para los docentes y estudiantes.

En el evento, el Director de la Facultad de Medicina, Enrique Álvarez Viaña, resaltó la trayectoria del Doctor Vela como universitario orgullosamente UAT, quien se distinguió como un cirujano reconocido en los Estados Unidos donde hizo su especialidad.

Destacó que el Centro de Cirugía que llevará su nombre, contará con quirófanos simuladores con las mismas características de un quirófano de hospital, para que los jóvenes antes de llegar a los hospitales, tengan la práctica necesaria.

En el evento donde estuvieron autoridades municipales y directores de las facultades de la UAT, se presentó una semblanza del Dr. Juan Manuel Vela Trujillo, quien nació el 23 de diciembre de 1923 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero desde los primeros meses de vida radicó en Tampico.

Estudió Medicina en la UNAM; y el posgrado en Cirugía General en el Mount Vernon Hospital y el Nueva York Hospital en los Estados Unidos. Desarrolla su carrera profesional en Tampico; impartió cátedra y fue director en la Facultad de Medicina-Tampico, donde impulsó importantes cambios en la academia, la investigación y la vinculación, además del intercambio estudiantil entre México y los Estados Unidos.

