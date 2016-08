Recibe Rector a Nuevos Universitarios de la UAT en Tampico

Acompañado de los directores de las facultades y unidades académicas, el Rector Enrique Etienne Pérez del Río encabezó la ceremonia de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso en el Centro Universitario Sur (CUS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Ante cientos de estudiantes reunidos en el Gimnasio Multidisciplinario, el Rector dirigió un mensaje para exhortarlos a dar lo mejor de sí y a que aprovechen todas las oportunidades que les ofrece la educación superior de calidad que imparte la UAT.

El Rector enfatizó a los jóvenes que la Universidad dispone de un amplio programa de becas y oportunidades para que logren alcanzar una formación de excelencia como profesionales y como personas de bien.

“Hemos incrementado en un 40 % las becas en la Universidad; son becas académicas para los mejores promedios”, dijo el Rector tras exhortarlos a que hagan todo su esfuerzo para ser mejores cada día, además que se ha fortalecido la calidad de la casa de estudios al recibir a los jóvenes de nuevo ingreso que provienen con los más altos promedios de bachillerato.

En la ceremonia denominada “Conoce Tu Universidad”, el rector estuvo acompañado por los directores de las facultades de Medicina, Enfermería y Odontología de Tampico; Enrique Álvarez Viaña, Socorro Rangel Torres y Juventino Padilla Corona. Por los directores de Ingeniería-Tampico, Ricardo Tobías Jaramillo; de la Facultad de Música, Manuel Benito Barroso Gómez; de la Facultad de Arquitectura, Gildardo Herrera Sánchez; y de la Facultad de Comercio-Tampico, Oscar Iduarte Márquez.

Ahí se mostró a los jóvenes los diversos servicios que tiene a su disposición la UST, y en este marco, el Rector hizo entrega de becas a los estudiantes con los más altos promedios de los planteles del CUS-UAT, además que dio la bienvenida a los alumnos de movilidad académica que provienen de otros países para realizar sus cursos en este centro universitario.

Destacó que en la UAT todas las facultades y unidades académicas están trabajando, unidos y ocupados para tener una educación de excelencia, aspirando a tener la mejor Universidad del mundo.

“Por eso es muy satisfactorio para mí, darles esta bienvenida a su nueva casa que los va a ayudar a transformarse como profesionales y personas de bien”, subrayó el Rector.

Con el entusiasmo de la juventud universitaria, hicieron uso de la palabra María de los Ángeles Arroyo, de la carrera de Psicología; y Andrea Martínez González, de Contador Público, quienes resaltaron el orgullo por pertenecer a una Generación basada en el Conocimiento con Valores y ser parte de la gran familia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

