Promueve UADCS-UAT en Estudiantes la Internacionalización de Negocios

Al promover en sus estudiantes el tema de la internacionalización de los negocios locales, la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales (UADCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) contó con la participación del experto en relaciones internacionales, Doctor Manuel Martínez Justo.

Alumnos de Comunicación, Negocios Internacionales y de Turismo de este plantel del Campus Victoria, recibieron la plática del especialista en la conferencia, “Internacionalización de los Gobiernos Locales y la Posibilidad de Desarrollo de Negocios”.

Esto como parte de la contribución de académicos de la UADCS, en un amplio proyecto vinculado a las relaciones internacionales y al desarrollo socioeconómico de la zona fronteriza de Tamaulipas.

El Doctor Manuel Martínez ofreció una detallada perspectiva sobre el desarrollo de negocios y destacó la importancia que tiene para el estado la internacionalización de los negocios locales, ya que este es el actor más importante de las relaciones internacionales al contar con elementos que le proporcionan una personalidad jurídica única.

“Toda vinculación internacional de los gobiernos no centrales, no es una acción propia de política exterior, sino que es una práctica dirigida a fomentar el desarrollo local”, dijo el expositor.

“Los gobiernos locales se vinculan para fomentar una mayor presencia, comercializar sus productos, atraer turismo, promoverse culturalmente, ser destino de inversiones, mantener vínculos con sus comunidades”, agregó.

El Dr. Manuel Martínez Justo, es profesor de tiempo completo de la FES Acatlán de la UNAM; internacionalista y experto en relaciones internacionales; y cuenta con publicaciones y estancias de investigación en el extranjero.

En su visita, fue recibido por la Secretaria de Administración y Finanzas, María del Consuelo Zanella Reyes, en representación del Director de la UADCS, Enrique Alfaro Dávila, acompañada por la Secretaria Técnica, Sandra García Castillo y la Coordinadora de la Licenciatura de Negocios Internacionales, Iris Yadid Godina Muñoz.

Se destacó que la presencia del Doctor Manuel Martínez, forma parte de las actividades del proyecto: “Las Relaciones Internacionales de Tamaulipas, un estudio sobre la Vinculación Internacional de los Municipios de la Región Fronteriza del Estado y su impacto en el Desarrollo Socioeconómico de la Zona”.

Esta labor incluye un acercamiento a los gobiernos municipales de la región fronteriza de Tamaulipas, entrevistas y visitas a la región en su área de influencia con el vecino estado de Texas.

También se promueve una publicación con los integrantes de Cuerpo Académico de Administración de Negocios Internacionales de la UADCS, del que se presentarán avances en el próximo congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), a través de un panel que organiza esta Unidad Académica de la UAT con la Universidad Autónoma de Baja California, el ITAM y la Universidad de San Diego, California.

