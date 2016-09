Inaugura Rector en Tampico la Décima Bienal Iberoamericana de Comunicación

UAT a la vanguardia académica e investigación de la ciencia de la comunicación. Ante la presencia de especialistas de América Latina, España y Portugal, el Rector Enrique Etienne Pérez del Río inauguró en Tampico la Décima Bienal Iberoamericana de Comunicación que tiene como sede a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Centro Universitario Sur (CUS-UAT).

En el marco de este importante encuentro académico internacional que tiene como tema central: “Retos de la comunicación social en el siglo XXI: Medios, Sociedad y Gobierno”, se dio inicio formal al Doctorado en Comunicación que impartirá la UAT en conjunto con la Universidad de Santiago Compostela de España.

En el evento de apertura celebrado en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman”, el Rector Enrique Etienne destacó que con este posgrado la UAT se coloca a la vanguardia como la única universidad pública del país que ofrece este programa, fortaleciéndose en la especialización académica y la investigación en el área de la comunicación.

Dio la bienvenida a los ponentes y participantes de países como Argentina, España, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, entre otros que han sido convocados por la Red Académica Iberoamericana de Comunicación (RAIC), señalando que este es un excelente encuentro que fortalece también la vinculación de la Universidad con otras instituciones, estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de la comunicación.

En la ceremonia el Rector estuvo acompañado por la Vicepresidenta de la RAIC, Doctora Paulina Emanuelli; el Doctor Xosé Ramón Pousa, Coordinador del Doctorado por la Universidad de Santiago Compostela; el Cónsul Honorario de España en Tamaulipas, José Luis Ortega Delgado; y el Secretario de Investigación y Posgrado de la UAT, José Luis Pariente Fragoso.

Ahí recalcó el Rector el interés permanente de su administración por impulsar encuentros con los temas de vanguardia, y que en este caso permitirá exponer los retos y desafíos que se presentan para los medios tradicionales y las formas actuales de la comunicación de masas con el uso de las nuevas tecnologías.

En este marco, desde Tenerife, España, el Presidente de la RAIC José Manuel de Pablos hizo llegar un mensaje videograbado al auditorio, reconociendo los esfuerzos de la UAT y de los miembros de la red, académicos y estudiantes por contribuir con su participación a esta décima edición bienal de la RAIC, fortaleciendo los lazos entre las instituciones que la conforman.

En la ceremonia estuvieron académicos como José Luis Lominchar; Alfredo Cuéllar Cuéllar; José Carlos Lozano, Mónica María Viada, entre otros. La Bienal se puso en marcha con la conferencia magistral “Retos de la Comunicación en el Siglo XXI; Universidad, investigación y sociedad”, a cargo de la Doctora, Paulina Emanuelli.

También acudieron el director de la Unidad Académica de Derecho-Victoria, Enrique Alfaro Dávila; y de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de Tampico, Enrique Garza Mejía, planteles que impartirán el Doctorado de Comunicación.

Correspondió al Secretario de Investigación y Posgrado de la UAT, José Luis Pariente Fragoso, explicar los objetivos de la Bienal, que se realiza del 3 al 7 de septiembre a través de conferencias magistrales, paneles, talleres, presentaciones de ponencias, exposiciones fotográficas, presentaciones de libros, además de actividades culturales. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.