Exponen a Jóvenes de la UAT Oportunidades que Ofrece el Sector Energético

Con el tema, “Nuevo modelo energético de México; oportunidades y proyección internacional”, el Director General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía, Maestro Alejandro Amerena Carswell, expuso a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) las oportunidades que el sector energético ofrece para las distintas profesiones en el entorno nacional e internacional.

El funcionario federal estuvo con los universitarios en el Centro de Excelencia del Campus-Victoria, donde impartió su plática de manera presencial, y por videoconferencia a las demás sedes de la UAT en el estado.

En este marco, fue recibido por el Rector Enrique Etienne Pérez del Río, quien destacó a los estudiantes la relevancia de tener a un destacado expositor y especialista en uno de los temas de mayor impacto para el desarrollo del país en el contexto de la globalización.

“Es una gran satisfacción y privilegio para la UAT, que ustedes en su gran mayoría estudiantes, puedan escuchar de viva voz de la gente que decide lo que va a pasar con la energía en México, y más por el área del expositor que es la internacionalización”.

Dijo que la UAT desde hace años, impulsa con gran visión programas especializados no solo en la producción de petróleo y gas, sino también en las energías alternativas, y añadió que en la UAT se iniciarán pronto programas relacionados a la bioenergía.

El Rector refirió también que la UAT está trabajando para atender el impacto social y ambiental de la producción energética, donde se van a necesitar más escuelas, hospitales, infraestructura, desarrollo urbano, entre otros aspectos que requerirán diversas profesiones.

En su oportunidad, y a nombre del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el expositor Maestro Alejandro Amerena, agradeció al Rector la invitación para estar con los profesores, estudiantes e investigadores de la UAT.

Felicitó a la UAT por tener seis programas especializados en el sector energético, con alrededor de 2 mil estudiantes en ingenierías de petróleo, energías renovables; programas técnicos en hidrocarburos, exploración geológica, energía solar y administración de empresas energéticas.

Destacó que además de estas disciplinas, el sector abre una amplia gama de oportunidades, en áreas de finanzas, administración, derecho, economía, de las ciencias sociales y humanidades.

“Para todos los jóvenes que como ustedes están buscando áreas de oportunidad; y también en el plano internacional que es parte de mi responsabilidad en la Secretaria de Energía”, acotó.

En su exposición abordó entre otros puntos, el tema de la Reforma Energética y las ventajas que presentan para las distintas disciplinas, la globalización y la internacionalización del sector energético. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.