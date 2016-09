Expondrá UAT en Japón Resultado de Estudios Científicos Sobre el Dolor

Investigadores y estudiantes de posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presentarán en Japón los resultados de estudios sobre los mecanismos que regulan el dolor en enfermedades como artritis, diabetes y osteoporosis; el desarrollo de terapias; y la experimentación de fármacos que revelan nuevos conocimientos en este campo de la salud.

Con el apoyo de la UAT y la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, los Doctores Enriqueta Muñoz Islas, Martha Beatriz Ramírez Rosas y Juan Miguel Jiménez Andrade, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán (UAMRA), darán a conocer sus proyectos en el XVI Congreso Mundial del Dolor a celebrarse en Yokohama, Japón del 25 de septiembre al 2 de octubre del presente año.

De igual manera, las estudiantes de Maestría en Análisis Clínicos, Luz Elena Robledo González, Elda Jaramillo Heredia, Arisai Martínez Martínez y Jaira Villarreal Salcido, asistirán al congreso apoyadas por la UAT y un proyecto aprobado por la industria farmacéutica.

El Titular del Laboratorio de Farmacología de la UAMRA, Juan Miguel Jiménez Andrade, informó que el Congreso reúne a miles de especialistas de todo el mundo para aprender sobre los nuevos desarrollos y avances en el campo del dolor, de la ciencia de laboratorio para el diagnóstico clínico, manejo y prevención.

Dijo el investigador que ahí se exponen los últimos resultados tanto básicos como químicos en el área del dolor, y por parte de la UAT se presentará un estudio que ha permitido conocer, cómo la obesidad afecta negativamente el dolor y la pérdida de hueso en un modelo de artritis reumatoide.

Indicó que se expondrá también un estudio en el que reportan los efectos tóxicos del flúor en la sensación de dolor y la percepción de las sensaciones, un proyecto que dijo, se realiza en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Destacó que un tercer estudio, es un proyecto financiado por la industria farmacéutica Medix, en el que por primera vez se dará a conocer un reporte de los efectos del Mazindol, un agente que se da para bajar de peso, y que tiene un efecto analgésico sin producir efectos tóxicos.

“Nosotros sometimos un proyecto y sacamos el primer lugar en esa evaluación, nos financiaron el proyecto y ahora nos toca ir a presentarlo. Estamos en pláticas con la industria farmacéutica, para que ahora lo que sigue, es que este fármaco se empiece a evaluar en sujetos”, añadió.

Cabe destacar que el Doctor Jiménez Andrade y las doctoras Enriqueta Muñoz y Martha Ramírez, integran el Cuerpo Académico Consolidado de Ciencias de la Salud que lidera la Doctora Rosa Issel Acosta González, directora de la UAMRA, todos inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores.

A través de la UAMRA, la UAT impulsa proyectos de calidad en materia de salud, con reconocimientos y apoyos de organismos nacionales e internacionales, lo que contribuye a consolidar en el plantel la Maestría en Análisis Clínicos en el Conacyt y la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo que está dos veces reacreditada a nivel nacional. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.