Encabeza Rector en Tampico 66 Aniversario de Fundación de la UAT

El Rector Enrique Etienne Pérez del Río encabezó en Tampico los actos conmemorativos del 66 Aniversario de Fundación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), donde refrendó el compromiso de la casa de estudios con la sociedad y el desarrollo de Tamaulipas y México. En el Aula Magna “Herman H. Fleishman” del Centro Universitario Sur, el Rector presidió el homenaje que rindió en Sesión de Cabildo el Ayuntamiento de Tampico, para el aniversario de la institución y honrar la memoria de sus fundadores.

En este marco, el Presidente Municipal, Gustavo Torres Salinas, hizo entrega al Rector Enrique Etienne de un reconocimiento a la máxima casa de estudios por sus innumerables beneficios a la sociedad y a esta región de Tamaulipas.

“Es un gran orgullo y satisfacción, el ver realizado que se esté cosechando lo que todos los universitarios hemos sembrado en estos últimos años”, sostuvo el Rector al recibir el homenaje del cabildo tampiqueño.

Resaltó logros recientes de la UAT, como son los intercambios con universidades de España, Sudamérica y Estados Unidos; de profesores que están recibiendo reconocimientos académicos internacionales; la producción de artículos científicos y una investigación útil y pertinente que atiende problemas específicos de la sociedad; además de promover centros de investigación y desarrollo para el sector ambiental, energético y social.

Subrayó que la UAT tiene una amplia vinculación que le permite estar en todos los espacios de la sociedad, como es el caso de la vinculación con los municipios para impulsar programas en distintos temas.

“Tenemos que hacer muchas acciones con todos los organismos públicos, privados, educativos, siempre que represente un beneficio para la sociedad”, dijo, tras añadir: “Creo que las expectativas que tenía Tamaulipas con su universidad se han cumplido. Estos logros son de todos los tamaulipecos”.

En su oportunidad, Gustavo Torres Salinas agradeció al Rector la distinción de realizar en el campus de la UAT la Sesión de Cabildo, resaltando que son 66 años de una gran historia de logros académicos y humanos consolidados en la piedra angular en la que funden tres grandes valores: Verdad, Belleza, Probidad.

“Sesenta y seis años de encauzar el talento y capacidades de miles de alumnos para transformarlos en seres humanos comprometidos con los más nobles ideales. Sesenta y seis años que hoy se condensan en la Generación del Conocimiento con Valores”, expresó el alcalde, tras concluir que la UAT es orgullo de la educación en México.

En el homenaje, el Cronista de Tampico, Marco Antonio Flores Torres, hizo una reseña del origen y desarrollo de la UAT. También hubo intervenciones de miembros del cabildo, que destacaron el apoyo de los universitarios en programas de salud, educación, cultura, entre otros que han beneficiado a la comunidad en general.

Posteriormente, el Rector encabezó la ceremonia conmemorativa de la fundación de la UAT, cuyos cimientos iniciaron en el año de 1950 con la creación de la Facultad de Derecho (hoy Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales-UACJS) y la Facultad de Medicina de Tampico.

Acompañado por el Director de la UACJS, Enrique Garza Mejía, entregó reconocimientos a egresados de la institución que se destacan en el país, como Martín Ubaldo Mariscal Rojas, Magistrado de Circuito del Octavo Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación; a estudiantes sobresalientes en el examen de egreso del Ceneval; y alumnos que obtuvieron el primer lugar del certamen nacional de Mediación Jurídica.

