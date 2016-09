Con Muestra Fotográfica Inicia Enfermería UAT Victoria su 60 Aniversario

“El poder y la fragilidad de los años”, es el nombre de la muestra fotográfica inaugurada frente al Palacio Municipal de esta capital con imágenes de Luis Vicente Ballinas y Juan Carlos Castañón.

La exposición, que representa un homenaje a los adultos mayores, será itinerante por las principales localidades de la entidad como parte de los festejos por los 60 años de la fundación de la Facultad de Enfermería Victoria (FEV), de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Con la representación del Rector Enrique Etienne Pérez del Río, el Secretario de Investigación y Posgrado de la UAT, José Luis Pariente Fragoso inauguró formalmente la muestra acompañado de los autores de las fotografías; de la directora de la FEV, María de Jesús Lilia Nieto Ledezma; y de la presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enfermería (COMACE), Cinthya Patricia Ibarra González.

Ante maestros, estudiantes y público en general, la Directora de la FEV, Lilia Nieto Ledezma, dijo que se aprovecha el inicio de los festejos por los 60 años de la institución para presentar esta muestra fotográfica con la intención de motivar a la ciudadanía en general para que se involucre en una nueva cultura de cuidado a los adultos mayores.

Luego de la inauguración formal, los funcionarios, profesores, estudiantes y decenas de personas que acudieron al acontecimiento cultural hicieron un recorrido apreciando el talento de los artistas quienes lograron plasmar su preocupación por incidir positivamente en la conciencia de la comunidad para mejorar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto, pero especialmente del segmento representado por los adultos mayores.

