Colabora Pemex con la UAT con Apoyos Directos

A través de un acuerdo de colaboración entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), la máxima casa de estudios en Tamaulipas fue beneficiada con una donación de productos petrolíferos, esto por iniciativa de la gerencia de Responsabilidad Social y Desarrollo Social de PEMEX.

Este paquete de apoyo consistió en combustible diésel y magna, el cual fue entregado por el Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de dicha empresa, Bernardo Bosch Hernández y recibido por el Rector de la UAT, Enrique C. Etienne Pérez del Río.

Esta acción fue un beneficio directo que facilitó las actividades diarias de la Universidad en el campus sur del Estado.

El combustible se utilizó en el servicio de transporte que está a disposición de los alumnos para su movilidad dentro del campus Tampico-Madero; estos lazos de colaboración entre la UAT y PEMEX fortalecen la vinculación con empresas privadas, al mismo tiempo que favorecen la interacción con los alumnos, al brindarles todas las facilidades para su desempeño universitario. El beneficio del transporte gratuito dentro del campus sur de la universidad resulta una prioridad por las grandes distancias entre las escuelas presentes en el campus, por ello el aporte que la empresa de Petróleos Mexicanos donó fue un apoyo de gran valor para la Universidad y su alumnado.

De esta forma la UAT, recibe el completo apoyo en su diario quehacer universitario, el cual día a día se compromete con la sociedad para buscar potenciar las cualidades del estado y del país.

