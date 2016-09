Busca UAT Potenciar la Dirección de Tesis Doctoral

Cd. Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Seminario Taller Internacional “Formación de Doctores e Investigadores: Optimización de la Tesis Doctoral”, en una iniciativa de cooperación académica con la Universidad Rovira i Virgili (URV) de España y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).

El programa realizado en el Centro de Excelencia del Campus-Victoria, estuvo dirigido a profesores doctores, responsables de programas de formación doctoral, directores y tutores de tesis doctorales, donde participaron representantes de las distintas unidades académicas y facultades de la UAT.

En este marco, se reunieron académicos, gestores y responsables de programas de formación doctoral, que con el apoyo de expertos internacionales de reconocida experiencia, examinaron formas alternativas de potenciar la dirección de una tesis doctoral, además de compartir e intercambiar experiencias institucionales en procesos de optimización de la tesis.

El seminario-taller busca propiciar una reflexión colectiva sobre las prácticas de gestión y dirección de una tesis doctoral en los países que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

En este sentido, se trabaja conforme a la premisa de que la dirección de tesis constituye una labor académica y formadora que se enriquece y mejora progresivamente con la experiencia personal del profesorado a lo largo de su carrera profesional.

Se hizo énfasis que el fruto de una dirección de tesis adecuada se refleja en la satisfacción de las partes implicadas, como son el doctorando y el propio director de tesis, y más directamente, en una mejora de los resultados de la investigación, teniéndose en esta línea, principios básicos que refuerzan el papel crucial de la formación en la supervisión y seguimiento de los doctorandos.

Para efecto de seguimiento del taller-seminario, se planteó un programa de trabajo que permitirá abordar: El compromiso entre el doctorando y la universidad; el proceso de evaluación y seguimiento de los doctorandos; Indicadores de calidad, valorización de la tesis y Premios Extraordinarios de doctorado; Doctorados Industriales: la relación entre empresa-universidad a través de la tesis doctoral; Depósito y defensa de la tesis doctoral. Requisitos y tribunal evaluador, entre otros temas.

