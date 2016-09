Aprueba Cabildo Sesionar en Aula Magna del Centro Universitario Zona Sur de la UAT

Propuesta, que fue aprobada por el cabildo porteño por unanimidad, fue hecha por el alcalde Gustavo Torres Salinas.

Se efectuará en punto de las 10:00 horas del martes 20 de septiembre del año en curso, junta concejal que se consideraría histórica.

En el marco del LXVI aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y dentro del convenio de colaboración mutua que se firmó al inicio de la presente administración municipal 2013-2016 con el rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, el cabildo de Tampico aprobó designar como recinto oficial para la celebración de la sesión ordinaria de cabildo del próximo 20 de septiembre, el Aula Magna del Centro Universitario zona Sur, lo anterior sería un hecho histórico porque ningún cabildo ha sesionado dentro de la máxima casa de estudios.

La propuesta fue hecha por el presidente municipal Gustavo Torres Salinas, quien destacó que gracias a ese acuerdo con la máxima Casa de Estudios, el Ayuntamiento de Tampico pudo ofrecer a la ciudadanía los conciertos de la Orquesta Sinfónica al aire libre, una actividad sin precedente al llevar un espectáculo de alto nivel cultural a muchas partes de la ciudad sin distinción alguna.

De igual manera, dijo que se apoyó a los estudiantes para que hicieran en las dependencias municipales sus prácticas profesionales y el servicio social, además de que se tuvo el apoyo profesional de sus egresados en nuestros programas de trabajo.

“Son muchas las acciones que en conjunto realizamos y creo que en representación de nuestra ciudad, debemos agradecer esa vinculación y ese apoyo institucional invaluable a la Universidad Autónoma de Tamaulipas’’, mencionó.

Con base a lo anterior, el jefe edilicio propuso que en el Aula Magna del Centro Universitario de la Zona Sur, en punto de las 10:00 horas del martes 20 de septiembre del año en curso, se lleve a cabo la sesión de cabildo de ese día, considerando además que el próximo 18 de septiembre se celebran 61 años de la primera cátedra impartida en la Facultad de Derecho que dio pie a la fundación de la máxima Casa de Estudios.

Al ser sometido el punto a votación, los concejales aprobaron por unanimidad designar como recinto oficial para la celebración de la sesión ordinaria de cabildo del 20 de septiembre el Aula Magna del Centro Universitario Zona Sur de la UAT, en el marco del LXVI aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

