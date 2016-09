Apoya UAT Orientación Educativa en Alumnos de Secundaria y Bachillerato

Expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), trabajan con estudiantes de nivel básico y medio superior, con la finalidad de detectar las principales barreras de aprendizaje que impiden el desarrollo de los jóvenes.

Al respecto, la Directora de Apoyo y Servicios Estudiantiles de la Secretaría Académica de la UAT, Abigaíl Hernández Rodríguez, informó de la implementación de un programa en el que se aplican diferentes instrumentos a estudiantes de secundaria y bachillerato.

Dijo que a partir del presente ciclo escolar, le dan continuidad al trabajo que realizan con alumnos de la Escuela Secundaria Federalizada Numero 1 “Eleazar Cervantes Gómez” de Ciudad Victoria.

“En esta parte de la actividad estamos aplicando instrumentos de orientación vocacional y orientación educativa a 300 estudiantes que están empezando su educación secundaria”, indicó.

Refirió que el proyecto se enmarca en las funciones prioritarias de la universidad, que es contribuir al desarrollo de las comunidades, en este caso a través de la educación en su conjunto.

“Uno de los apoyos de la universidad es este servicio para que los maestros ubiquen cuales son los hábitos de estudio de sus alumnos y que implementen las estrategias para reforzar el trabajo docente en donde exista debilidad”, apuntó.

Refirió que entre otros puntos se recomienda la implementación de espacios de estudio en casa o en la misma institución educativa, “precisamente para que tengan un buen desarrollo educativo”.

“El año pasado trabajamos con todos los estudiantes de la misma institución y en esta parte solo se aplicó el test a los jóvenes de nuevo ingreso, la idea es fortalecer los hábitos de estudio, por ello, se aplican los instrumentos y se dan las recomendaciones de cada alumno y de manera grupal”, añadió.

Señaló que posteriormente seguirán el trabajo con escuelas de nivel medio superior para analizar otras temáticas de aprendizaje y sus limitantes y barreras a superar.

“Es para apoyar a las escuelas, para que los jóvenes trabajen en las deficiencias y apoyarlos en temas como la compresión lectora por ejemplo que hace que muchos estudiantes no lleguen a otros niveles de educación”, puntualizó. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.