Amplía UAT Servicios de Guardería Para Hijos de Estudiantes

El Rector Enrique Etienne Pérez del Río inauguró en Tampico el nuevo Círculo de Desarrollo Infantil que inicia formalmente sus operaciones en el Centro Universitario Sur de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para ofrecer los servicios gratuitos de guardería a los pequeños hijos de los estudiantes que son padres y madres universitarios.

Con esta nueva infraestructura, la administración del Rector Enrique Etienne Pérez del Río amplía los servicios de atención y cuidado integral de la niñez, lo cual se suma al primero de estos centros que funciona en el Campus Victoria con importantes beneficios para los universitarios.

El Rector Enrique Etienne inauguró las instalaciones, hizo un recorrido por las áreas con que cuenta este nuevo espacio y conversó con los estudiantes a quienes destacó que la UAT les tiene aquí un apoyo muy importante para sus pequeños hijos.

Les dijo que cuentan con toda la confianza y seguridad de que sus hijos están bien cuidados y atendidos mientras asisten a clases, porque uno de los objetivos es que no existan obstáculos para que realicen sus estudios y que concluyan con éxito su formación profesional.

Los jóvenes Nicole Ángeles y Javier Olvera, estudiantes de la Facultad de Música quienes son padres de dos pequeños, destacaron la importancia de contar con este beneficio en la UAT.

“Es mucho lo que está haciendo la universidad. Es un gran apoyo para nosotros que somos padres, nos hacen estudiar más fácil en los horarios que tenemos en la semana, y aparte los niños pueden aprender aquí también en su escuelita”.

El Rector estuvo acompañado por la Directora del Círculo de Desarrollo Infantil, Gloria Acevedo Porras; por el titular de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UAT, Bernabé Nakashima Corona; la señora Lorenia Etienne Orta, entre otros invitados.

La guardería inicia sus servicios con poco más de 50 pequeños desde los tres meses de nacidos hasta los cuatro años de edad, bajo el cuidado y atención del personal integrado por educadoras, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras y de apoyo. Cuenta con áreas de maternal, lactancia y comedor, cumpliendo con toda la normatividad que rige para este tipo de guarderías.

CONSTATO RECTOR TRABAJO DEL CENDI UAT ZONA SUR

Posteriormente, el Rector Enrique Etienne visitó el Centro de Desarrollo Infantil de la UAT Zona Sur, en el marco del 24 aniversario de creación de este espacio dedicado al cuidado, atención y enseñanza de los hijos de los trabajadores de la Universidad.

La Presidenta del Patronato del CENDI Zona Sur, Norma Vicencio Torres, brindó al Rector el mensaje de bienvenida “su visita nos motiva, ya que sabemos de su interés por el bienestar de los hijos e hijas de madres universitarias”, asentó.

El Rector recorrió las instalaciones acompañado por el personal administrativo y docente, donde se le dio a conocer el plan de trabajo que se desarrolla conforme a la Secretaría de Educación Pública y a la Normativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, destacándose que para este mismo año se contempla la ampliación de tres salas de atención en el área de maternal.

