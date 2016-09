Alumna de la UAT Realizará en Suecia Estancia de Investigación

En el Instituto Karolinska de Estocolmo, sede de la asamblea de los Premios Nobel. La estudiante de la Maestría en Análisis Clínicos, Jaira Villarreal Salcido, realizará una estancia de investigación en el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, reconocido mundialmente por ser sede de la asamblea de los Premios Nobel.

La joven alumna de posgrado de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Reynosa-Aztlán (UAMRA), desarrollará su estancia durante un año a partir del mes de octubre, en el Departamento de Fisiología y Farmacología a cargo de la Doctora Camilla Svensson, del Instituto Karolinska.

Comentó que su estadía tiene como objetivo adquirir conocimientos sobre los aspectos de la transmisión del dolor, de las tecnologías de vanguardia para estudiar los mecanismos que subyacen del dolor crónico, así como el estudio de potenciales blancos terapéuticos para el manejo del dolor.

Jaira Villarreal es egresada de Químico Farmacéutico Biólogo (QFB) y actualmente integra el grupo de alumnos de la Maestría en Análisis Clínicos que participan en los proyectos de investigación que se desarrollan en el Laboratorio de Farmacología de la UAMRA, con el Doctor Juan Miguel Jiménez Andrade y otros científicos de la UAT que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

Cabe mencionar que con el apoyo del Rector Enrique Etienne Pérez del Río y la directora de la UAMRA, Rosa Issel Acosta González, se impulsa la Maestría en Análisis Clínicos inscrita en el Posgrado Nacional de Calidad del CONACYT, cuya investigación es reconocida a nivel internacional, lo que permite a los estudiantes realizar estancias en países como Suecia y Dinamarca y en proyectos con universidades de los Estados Unidos.

