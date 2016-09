Todo listo para el Tercer Informe de Gobierno de Gustavo Torres Salinas

Este jueves el presidente municipal de Tampico, Gustavo Torres Salinas, rendirá su Tercer Informe de Gobierno al frente de la comuna porteña; acto que se realizará en el marco de la novena sesión extraordinaria de cabildo con carácter de solemne en punto de las 11:00 horas en el Espacio Cultural Metropolitano, sitio en donde compartirá los avances y logros en beneficio de la comunidad tampiqueña a los diversos sectores de la sociedad.

Mediante la dinámica de un gobierno cercano a la gente, filosofía que ha caracterizado al gobierno municipal 2013 – 2016, el jefe edilicio a través de su tercer informe de actividades, consolida su compromiso por mejorar la calidad de vida de las familias tampiqueñas al haber impulsado durante su gestión mayor infraestructura urbana y servicios, cambiando así, el rostro de la ciudad convirtiendo a Tampico en un mejor lugar para vivir.

Empresarios, políticos, representantes del gremio cultural y sociedad en general podrán constatar los detalles sobre el trabajo realizado por el alcalde Gustavo Torres Salinas proyectos de gran relevancia que impulsan el progreso del municipio como lo son la pavimentación de calles en colonias y rehabilitación de vialidades, reconfiguración de la calles Aduana y Carranza y plaza de Armas, construcción de los mercados municipales, continuación del paseo La Cortadura.

También se informará sobre los diversos programas sociales, acciones en materia de educación, la mejora de alumbrado público en diversas colonias de la ciudad, el apoyo al turismo proyecto insignia de la administración, acciones implementadas en materia de seguridad, entre muchos otros aspectos realizados a lo largo de la gestión del edil porteño.

Al efectuar el presidente municipal Gustavo Torres Salinas su Tercer Informe de actividades, el gobierno de Tampico 2013 – 2016, da cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 49 fracción 39, y 55 fracción 19, del código municipal para el estado de Tamaulipas.

De esta manera, la primera autoridad da a conocer por última ocasión a la población en general, sus logros y trabajo realizado durante su gestión, transcurso en donde tuvo el privilegio de servir a los tampiqueños logrando construir una sociedad más fuerte, más solidaria, pero sobre todo más humana, demostrando que Unidos Podemos Más.

El Tercer Informe de gestión del presidente municipal Gustavo Torres Salinas será también transmitido por la pagina oficial del Ayuntamiento de Tampico, www.tampico.gob.mx

