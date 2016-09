Tampico, Sede de Premiación de “Diseña el Cambio 2016”

Destacando la importancia del proyecto Diseña el Cambio, que impulsa la Fundación Educar Uno, el cual es calificado como el más trascendente plan de emprendimiento a nivel global, el presidente municipal Gustavo Torres Salinas manifestó que la suma de voluntades es el motor que impulsa la acción solidaria y altruista, lo que ha convertido a México en líder de participación entre los 40 países que actualmente forman parte de esa cruzada humanista.

Contando con la presencia del gobernador del Estado, Egidio Torre Cantú, Tampico fue sede de la ceremonia de gala para premiar a los ganadores de la edición 2016 de Diseña el Cambio, el programa de la Fundación Educar Uno, que dirige Alfonso Romo Garza Lagüera, correspondiendo al alcalde porteño dar la bienvenida en el Centro de Convenciones y Exposiciones de esta ciudad a los cientos de participantes provenientes de diferentes partes del país como el Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Colima, Querétaro, Puebla, Campeche, Chiapas, y por supuesto, Tamaulipas.

“Bienvenidos todos los niños de diversas entidades de la República que participan en este programa; bienvenidos directivos de Fundación Educar Uno. Tampico es su casa y nuestra gente sus amigos, por lo que es un verdadero honor para nosotros ser sede este evento’’, expresó.

El jefe de la comuna porteña presentó la extraordinaria iniciativa “Tapitas por Vida’’, respaldada por un video, del Centro de Desarrollo Infantil Montessori, de la fronteriza ciudad de Matamoros, el cual mostró su rostro noble, ese que siempre ha caracterizado a la gente de Tamaulipas, al reunir sus alumnos no piezas o kilos, sino toneladas de tapas de envases plásticos de bebidas para canjearlas con una fundación de Monterrey, por cientos de quimioterapias que ayudarán también a cientos de personas, entre ellas muchos niños, a luchar contra el cáncer.

“Ellos se fueron a lo grande, como grande son sus ganas de ayudar a los demás, y como éste, hay más de tres mil proyectos de cambio en los 43 municipios del Estado, acción con emoción que involucra a niños y jóvenes que traducen en hechos dos sencillas palabras: yo puedo’’, mencionó.

Así -dijo- nace el cambio y así es posible, sumando voluntades, construir una sociedad más unida, más fuerte, más solidaria y más humana; siente, imagina, haz y comparte, los cuatro pasos de la metodología del proyecto Diseña el Cambio, se convierten en una filosofía de vida aplicada siempre en tercera persona, para ayudar a uno o a miles.

Torres Salinas indicó que para diseñar el cambio, la premisa más importante es creer que lo probable es posible ya que la transformación empieza en la mente y el corazón de las personas y permea hacia la sociedad generando un efecto cadena con miles de eslabones de cosas buenas.

“Pensar que nuestra realidad, por más compleja que sea, puede variar en positivo si sumamos voluntades lo que es el motor que impulsa la acción solidaria y altruista y que ha convertido a México en líder de participación entre los 40 países que actualmente forman parte de esta cruzada humanista’’, precisó.

El director de la Fundación Educar Uno y líder del proyecto Diseña el Cambio, Alfonso Romo Garza Lagüera, entregó un reconocimiento al gobernador constitucional de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, por el fuerte impulso dado a este esquema que permitió que se realizaran en el Estado 3,200 proyectos de medio ambiente, salud, educación, infraestructura, comunidad y sociedad así como un libro con todos los planes que se desarrollaron en nuestra entidad.

El proyecto ganador del estado de Tamaulipas correspondió a “Reciclaje”, realizado por alumnos de la escuela José Martínez y Martínez, de Ciudad Victoria, logrando concientizar a la sociedad sobre la importancia de reciclar los residuos, impulsando así, el cuidado del medio ambiente.

También fueron reconocidos el resto de los equipos ganadores: el Estado de Chihuahua obtuvo el triunfo con el proyecto “Construcción de baños con PET”, efectuado por alumnos de la escuela Leona Vicario; en la categoría media superior, fue el proyecto “Las Tres D”, realizado por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira.

De igual manera, fueron premiados el proyecto de la CONAFE Tamaulipas, denominado "Ecoplaza Ossadia", consistente en la creación de un espacio de recreación mediante el rescate de un área verde que permanecía en el olvido y hecho por alumnos de una escuela rural en Ciudad Mante, así como los proyectos "Educación Vial" del Estado de Nuevo León, y "Rehabilitación Espacio Escolar", de la comunidad Malpaís, Querétaro.

