Reconocen Padres de Familia y Maestros Apoyo de Gustavo Torres Salinas a la Educación

Por el importante apoyo que brindó a la educación durante su administración 2013-2016, el presidente municipal Gustavo Torres Salinas, recibió un reconocimiento de parte del personal docente, alumnos y padres de familia de la Escuela Primaria Venustiano Carranza, esto, durante la ceremonia de honores a la bandera llevada a cabo en dicho plantel educativo.

Fue la Directora, María Magdalena Flores Esqueda, quien luego de dar la bienvenida al edil porteño, le agradeció por las mejoras que recibió la institución escolar, así como por la importante gestión que hizo ante autoridades estatales y federales a lo largo de estos tres años para que la escuela tuvieran techado, lámparas y un comedor, entre otros beneficios que son de gran beneficio para la comunidad estudiantil.

“Teníamos muchos meses esperando que viniera a esta escuela para agradecerle infinitamente todo ese apoyo que nos dio a esta comunidad educativa, Dios pone las condiciones y los instrumentos para que se logren las cosas y usted fue uno de ellos, muchas gracias” indicó.

Por su parte, el alcalde Gustavo Torres Salinas, precisó- se alcanzaron trascendentes logros en materia de educación, al ser invertido millonarios recursos para tener mejores escuelas, otorgando, además, miles de becas a estudiantes para que en Tamaulipas nadie se quede sin estudiar, objetivo que ha fijado el Gobernador del Estado, Egidio Torre Cantú.

“Con su apoyo estamos formando a niños y jóvenes que con la valiosa herramienta del conocimiento podrán, si trabajan mucho, abrirse camino hacia el éxito, ese debe ser el nacionalismo y patriotismo, dar lo mejor de nosotros por un mejor país, por un Tamaulipas fuerte y por supuesto por Un Mejor Tampico, cumplan su parte, nosotros con mucho esmero, respeto y cariño hemos cumplido la nuestra”.

Agradeció a las autoridades educativas e hizo un reconocimiento por la labor que realizan las diferentes fuerzas del orden, al velar por la seguridad de los tampiqueños, indicando que en las fiestas de independencia exaltan nuestro nacionalismo, así como nuestro sentido de identidad y pertenencia, al recordar los ideales, visión, valores, pasión y sacrificio de miles de mujeres y hombres que ofrendaron su vida en aras de un mejor país.

“Ser mexicano significa querer al país, a la ciudad y el estado donde nacimos, honrar a los padres y a las personas mayores, respetar a toda la gente y sumar voluntades para que a todos nos vaya mejor. Ser mexicano significa pensar y actuar con un Yo quiero y un Yo puedo para alcanzar cualquier meta que nos propongamos, para ser ganadores y diseñar nuestro proyecto de vida” dijo.

Posteriormente, por el importante apoyo que brindó durante su gestión administrativa a la escuela Venustiano Carraza, el presidente municipal de Tampico, Gustavo Torres Salinas recibió un reconocimiento de parte de la Dirección, personal docente, administrativo, alumnos y padres de familia.

Estuvieron presentes: En representación de la Primera Zona Naval, el teniente de Corbeta, Michel Rodríguez Díaz; en Representación del 15vo. Batallón de Infantería, el Capitán Segundo de Infantería, Jesús Dueñas, con la representación de Fuerza Tamaulipas, estuvo el Comandante Ernesto Zúñiga Acuña y La encargada de Proximidad Social de la Policía Federal División Gendarmería, la Oficial Verónica González, así como Regidores y directores de las diferentes áreas del Ayuntamiento porteño.

