Reconoce Gobierno de Tampico a la Universidad Autónoma de Tamaulipas

En el marco del 66 aniversario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Gobierno de Tampico realizó la sesión ordinaria número 108, rindiendo un homenaje a la máxima casa de estudios en la entidad.

Reconociendo el invaluable legado que la UAT ha consolidado a través de sesenta y seis años de historia, mediante logros académicos y humanos; el presidente municipal Gustavo Torres Salinas, resaltó la filosofía que ha forjado a miles de universitarios, donde se funden tres grandes valores: verdad, belleza y probidad; contribuyendo así, a la construcción de una mejor sociedad.

“Sesenta y seis años de encauzar el talento y capacidades de miles de alumnos para transformarlos en seres humanos comprometidos con los más nobles ideales; sesenta y seis años que hoy se condensan en la Generación del Conocimiento con Valores. Así podemos definir a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así podemos comprender y dimensionar el invaluable legado de nuestra máxima Casa de Estudios para enriquecer el binomio conocimiento – conciencia”, dijo.

Torres Salinas, resaltó la importante labor del rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, al impulsar una política académica que permite forjar una universidad ética, creativa e innovadora que se nutre del conocimiento, la investigación, e intercambio de ideas, en beneficio de la sociedad tamaulipeca y de México.

“Nos unen principios comunes pues nosotros como Gobierno Municipal hemos dedicado nuestro mejor esfuerzo a lo largo de tres años, para contribuir a la construcción de una sociedad más unida, más fuerte, más solidaria y más humana; felicidades a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la gran familia de esta institución que es orgullo del estado y de México”, expresó

Posteriormente, el jefe de la comuna porteña, entregó una placa conmemorativa al rector, mediante la cual, a nombre del Ayuntamiento 2013 – 2016, y el pueblo de Tampico rinde homenaje a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por los 66 años de existencia e invaluable apoyo institucional al municipio al vincular a sus catedráticos, alumnos y egresados en el progreso y bienestar social.

Asimismo, se entregó un reconocimiento a la Orquesta Sinfónica de la UAT, recibido por su director, el maestro Juan José Maldonado Martínez, por su importante colaboración con la Dirección de Cultura del gobierno municipal mediante la realización de 31 conciertos hasta el momento, en espacios públicos como parques y plazas, trasladando el arte y la cultura a todos los sectores de la ciudad.

Como parte de esta sesión ordinaria, los regidores Bárbara Illoldi Mendiolea, Claudia Rosas Marín, Salvador González Martínez, y Eugenia Margarita Juárez Paz, dieron lectura a las diferentes actividades que se realizaron en conjunto con el personal académico y alumnado de la UAT, a favor de la comunidad tampiqueña. Y se procedió a la exposición de una reseña de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por parte del cronista de la ciudad, Marco Antonio Flores Torres, egresado de esta alma mater.

Por su parte, el rector de la UAT Enrique Etienne Pérez del Río, agradeció al Ayuntamiento porteño por este significativo homenaje, al tiempo de reconocer el trabajo en conjunto con el gobierno de Tampico a favor de la comunidad.

“Me da mucho gusto ver el excelente convenio, el excelente enlace que hicimos con el Ayuntamiento de Tampico, hemos hecho cosas muy bonitas”, refirió.

También asistieron a este acto: la presidenta del Sistema DIF municipal, Silvia Alcaraz de Torres; la Diputada Local, Olga Sosa Ruiz; Directores de las diferentes Unidades Académicas del Centro Universitario zona sur; personal docente y alumnado de la UAT, así como funcionarios del gobierno municipal.

