Quedó Confirmado el Triunfo de Magda Peraza

La Sala Regional del Tribunal Federal Electoral con sede en Monterrey, N.L., desechó el recurso de inconformidad presentado por el PAN por el resultado de la votación registrada el pasado 5 de junio, confirmando así el triunfo de la maestra Magdalena Peraza Guerra, postulada por la coalición formada por el PRI, PAN y PANAL.

El Presidente del CDM del PRI, Sergio Villarreal Bricston dio a conocer a través de las redes sociales, que los magistrados del citado tribunal electoral, habían confirmado “el triunfo de Magdalena Peraza Guerra como alcaldesa de Tampico, Tamaulipas” en una decisión tomada por unanimidad.

“¡Enhorabuena para nuestra querida Maestra Magda, confiamos en su experiencia y amor por Tampico que hará un gran trabajo por la ciudad!”, expresó el dirigente quien, al igual que muchos seguidores de la maestra, expresaron su beneplácito por la noticia.

Con ello termina una espera que se prolongó durante varias semanas, en la que los abogados del Partido Acción Nacional y del excandidato a alcalde Germán Pacheco Díaz, presentaron sus alegatos probatorios de supuestas violaciones a la ley electoral vigente.

También la actual diputada federal Paloma Guillén Vicente se congratuló de la sentencia del Trife en Monterrey, expresando su más cordial felicitación a la maestra Peraza Guerra y a los priístas.

Los simpatizantes de la ahora alcaldesa electa han señalado que la Magda Peraza lleva tres victorias al hilo, primero al derrotar a Germán Pacheco, la segunda al ganar la impugnación en el Tribunal Estatal Electoral y ahora con el fallo del Trife en Monterrey.

