Preocupa a Alcaldesa Electa de Tampico Proyectos Pendientes en el Puerto

Cd. Madero.- La alcaldesa electa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, dijo no tener conocimiento de la situación actual de los proyectos pendientes de la actual administración, ya que no puede tener acercamiento de ningún tipo, hasta que se de una resolución a la reciente impugnación panista del proceso.

Dijo estar preocupada por las obras de los mercados y el canal de la cortadura, mismas que están en proceso, pero que no se concluirán en poco tiempo.

Señaló que hasta el momento no puede realizar alguna revisión ya que está imposibilitada a ello debido a la impugnación interpuesta por el PAN, aunque se mostró confiada en que de nueva cuenta le ratifiquen el triunfo.

“Estamos haciendo algunas planeaciones incluso económicas, pero yo tengo mucha preocupación por los proyectos que están encaminados por esta administración, veo que les falta mucho por concluir, por ejemplo el de los mercados, por ejemplo el Mercado Madero no hay ni presupuesto para hacerlo, es una preocupación porque es un proyecto que no se puede detener”.

Dijo que son varios los proyectos que están inconclusos y que se quedarán pendientes, para lo cual se van a requerir gestiones que permitan obtener recursos para su terminación.

En torno a las finanzas que le puede heredar la administración de Gustavo Torres Salinas, dijo que no tiene conocimiento pues reiteró que está imposibilitada para hacer alguna revisión.

