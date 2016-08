Piden Retirar “Ataúdes Rodantes” del Transporte

“Urge que la revista mecánica se realmente efectiva, pues continúan circulando numerosos autobuses que están en pésimas condiciones”, señaló el líder de los comerciantes detallistas en la entidad, Pedro Portillo Barona, quien gran cantidad de unidades están en ruinas, con llantas lisas, sin defensas y asientos rotos, suspensión defectuosa y otras muchas carencias que ponen en riesgo a los usuarios.

Agregó que la sociedad esperaba que la revisión mecánica fuera severa y estricta, sin embargo en los hechos se sigue tolerando la circulación de verdaderos “ataúdes rodantes”, principalmente en las colonias populares.

Reconoció que las unidades sufren un severo desgaste por el mal estado de las calles en la urbe petrolera, por lo que los Ayuntamientos también debe cumplir con la parte que le corresponda, dando un buen mantenimiento a las vialidades.

Portillo Barona rechazó además un eventual aumento de los pasajes por la reciente alza a la gasolina y diesel, pues los concesionarios del ramo primero deben garantizar un mejor servicio y seguridad para los pasajeros, lo cual no han cumplido hasta ahora.

Insistió en la necesidad de retirar a por lo menos un tercio del parque vehicular dedicado al transporte, haciendo una minuciosa revisión mecánica de las unidades, tal como lo estipula la ley en la materia, ya que no se puede ser tolerante en este rubro.

