Ofrecerá OSUAT Concierto Especial en la Inauguración de la Plaza Hijas de Tampico

Acompañará alcalde Gustavo Torres Salinas al gobernador Egidio Torre Cantú en el evento inaugural.

Gracias a la estrecha relación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Gobierno Municipal de Tampico ha logrado acercar la cultura a todos los sectores de la sociedad tampiqueña. En el marco de la inauguración oficial de la plaza Hijas de Tampico, que realizarán el gobernador Egidio Torre Cantú y el alcalde Gustavo Torres Salinas, este sábado 10 de septiembre en punto de las 19:30 horas, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ofrecerá un concierto especial, haciendo cordial invitación el Gobierno Municipal de Tampico a la comunidad en general para que asista.

Este evento musical, al igual que los realizados en espacios públicos al aire libre, es resultado de la estrecha relación que existe entre el Ayuntamiento de Tampico y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que se suma a las acciones de acercar la cultura a todos los sectores de la sociedad tampiqueña.

Fuerte impulsora de la cultura en sus diferentes expresiones por estar ligada a la formación integral del ser humano, la administración municipal del alcalde Gustavo Torres, a lo largo de su periodo de gestiones, ha logrado que la población general disfrute siempre de eventos artísticos de primera calidad en ambientes que permiten el esparcimiento y la sana convivencia, reforzando con ello el tejido social.

Para ese concierto especial, la OSUAT tiene preparado un variado programa artístico que va desde temas clásicos de grandes compositores hasta melodías de la banda británica The Beatles.

Mediante la promoción de espectáculos culturales de calidad, el Gobierno de Tampico del alcalde Gustavo Torres Salinas y la Universidad Autónoma de Tamaulipas unen esfuerzos para fomentar los valores y principios, así como la formación cultural de las nuevas generaciones.

