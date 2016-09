No Aumentará Gobierno de Tampico Tablas Catastrales

A propuesta del alcalde Gustavo Torres Salinas, se seguirá aplicando la misma tabla de valores unitarios de suelo y

construcciones y coeficientes de incremento y de mérito sin modificación alguna, lo que fue aprobado por el cabildo porteño. Considerando las condiciones actuales de la economía regional, que poco a poco se va reactivando, así como otros aspectos de tipo social, el cabildo de Tampico acordó unánimemente no modificar la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones y coeficientes de incremento y de mérito, que servirá de base para la determinación del valor catastral de predios urbanos, suburbanos y rústicos para el ejercicio fiscal 2017.

En su intervención en la sesión ordinaria de cabildo número 107, el alcalde Gustavo Torres Salinas propuso que se siga aplicando la misma tabla vigente, en beneficio de los propietarios de bienes inmuebles.

“Este punto se refiere a aprobar las tablas catastrales que nos propone la Junta de Catastro, integrada por distinguidos miembros de la sociedad civil, especialistas en los temas de construcción e inmobiliarios, que conocen la situación en nuestra ciudad y proponen al cabildo se apruebe una nueva tabla de valores catastrales que beneficiará de manera directa a los propietarios de los inmuebles; es decir, ayudará a que cada terreno y cada construcción tenga un valor más adecuado a la realidad’’, expresó.

Al considerar otros aspectos de tipo social y las condiciones actuales de la economía regional que paulatinamente se va reactivando, el jefe de la comuna porteña propuso no modificar los valores de momento y votar, en su caso, para que se sigan aplicando la misma tabla de valores unitarios de suelo y construcciones y coeficientes de incremento y de mérito vigente a la fecha.

Tras ser sometida la propuesta por el secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos Ley Fong, el cabildo porteño aprobó por unanimidad que se siga aplicando la misma tabla vigente, sin modificación alguna.

