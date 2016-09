Más Familias Beneficiadas con Empleo Temporal

Apoyando el desarrollo de las familias tampiqueñas que atraviesan una difícil situación económica por falta de empleo, gracias a las gestiones del alcalde Gustavo Torres Salinas en estos tres años de su gobierno, se han beneficiado a más de 2 mil 700 personas a través de los programas de empleo temporal, haciendo sinergia con los gobiernos federal y estatal, para generar mejores condiciones de vida a la población.

La primera autoridad, precisó que durante su gestión en este rubro, mediante diversos programas se ha beneficiado a 2 mil 722 personas con una inversión cercana a los 6 millones pesos; los beneficiados, se emplean por periodos que van de 10 a 40 días, logrando obtener recurso económico que les permite cumplir con las necesidades de su hogar.

Los programas de empleo temporal, además de contribuir al bienestar de las personas que enfrentan problemas en sus ingresos económicos, o de población que se ha visto afectada por alguna emergencia o desastre natural; también representa una manera de contribuir a la ciudad colaborando en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario, como lo es mantener en óptimas condiciones los espacios públicos de la ciudad, entre otras acciones.

Desde el inicio de su gestión municipal, Torres Salinas destacó que mediante una estrecha vinculación con instancias federales y estatales ha impulsado los diversos esquemas de empleo temporal; a través de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales en octubre del 2013 se apoyo a 450 personas de las colonias: Vicente Guerrero, Morelos, Cascajal, Tamaulipas, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, Del Pueblo, Azteca, Pescadores, Sauce, entre otras, ofreciendo 134 pesos diarios durante 30 días, con una inversión total de 2 millones de pesos.

También por medio de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales en agosto del 2014 se benefició a 831 personas de las colonias: Morelos, Vicente Guerrero, Cascajal, Luis Donaldo Colosio, Jardines de Champayán y Solidaridad Voluntad y Trabajo, pagando a los beneficiados 67 pesos diarios durante 30 días, invirtiendo un monto de un millón 670 mil 310 pesos.

Por parte de la SEDESOL Federal, en los meses de Septiembre y Octubre se trasladó este beneficio a la colonia Luis Donaldo Colosio, beneficiando durante 29 días a 160 personas, destinando una inversión total por el orden de 315 mil pesos.

Mediante cuatro etapas comprendidas en diciembre del 2014 y los meses de enero, julio, agosto y octubre del 2015, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se benefició a las colonias Tancol, Solidaridad, Voluntad y Trabajo y Villa Hermosa, empleando a 907 personas con una inversión cercana a un millón de pesos.

Asimismo, la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, en los meses de junio – julio y noviembre – diciembre del 2015, en diversos puntos de la ciudad se benefició a 120 familias invirtiendo un monto total de 556 mil pesos.

Finalmente, en el presente año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, trasladó el programa de empleo temporal a las colonias: Tancol, Villahermosa, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, en beneficio de 254 personas durante 15 días, destinando un monto superior a los 274 mil pesos.

El jefe edilicio destacó que de esta manera, es como el gobierno municipal de Tampico ha trabajado desde el primer día de su administración, haciendo equipo con el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, mediante la filosofía Todos Por Tamaulipas que impulsa el Gobernador del Estado Egidio Torre Cantú, ofreciendo a la población oportunidades que les permiten sobreponerse a situaciones adversas, demostrando que Unidos Podemos Más.

