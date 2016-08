Investiga Salud Posible Caso de Zika en el sur de Tamaulipas

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Secretario de Salud, Norberto Treviño García Manzo, dio a conocer que en Tamaulipas no se han confirmado casos de Zika en lo que va del 2016; sin embargo, señaló que hay posibilidades de que pronto sea introducido el virus por la cercanía de estados en los que ha aumentado su incidencia, entre ellos Veracruz.

Luego de darse a conocer una publicación en el sur del Estado en la que señala un probable caso en una paciente atendida en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el funcionario instruyó a la dirección de Epidemiología del estado y la jurisdicción sanitaria de Tampico activar el protocolo y coordinar acciones para efectuar un barrido sanitario en el domicilio de la paciente y viviendas ubicadas en un radio de diez manzanas, para prevenir posibles brotes, mientras se confirma o descarta el diagnóstico.

A este respecto, señaló que es sólo el Laboratorio Estatal de Salud Pública quien puede confirmar o descartar, fiebre por virus Zika, dengue o Chikunguya, ya que comparten síntomas con otras enfermedades, por lo que pidió no aventurar diagnósticos que puedan caer en desinformación para la población.

Según la publicación la paciente viajó el pasado fin de semana a un poblado cercano a ciudad Valles, San Luis Potosí y el pasado lunes inició con sintomas de fiebre, dolor de articulaciones, manchas rojas en la piel por lo que solicitó atención médica en la clínica del IMSS.

Treviño García Manzo dijo que tal y como lo ha informado la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, es cuestión de tiempo o de días para que empiecen a presentarse casos importados y autóctonos de la enfermedad en aquellos estados en los que es endémico el mosquito Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad, así como de dengue y Chikunguya, entre ellos Tamaulipas.

Ante ello, insistió en su llamado a los tamaulipecos a eliminar de sus casas todos los objetos inservibles que acumulen agua, ya que es ahí donde se cría y reproduce el mosquito.

“Está confirmado que la eliminación de criaderos es la estrategia más efectiva de controlar estas enfermedades” sostuvo.

La Secretaría de Salud federal señala que no hay vacuna ni cura específica para la fiebre por virus zika. Por ello el tratamiento se dirige al alivio de los síntomas; reposo, abundantes líquidos, paracetamol para el alivio de la fiebre y antihistamínicos para controlar la comezón causada por el salpullido.

Finalmente, recomendó a la población utilizar repelentes de mosquitos, dormir con pabellones, camisas de manga larga y pantalones para cubrir la piel expuesta, no automedicarse y acudir a su centro de salud si presentan fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones y a las mujeres embarazadas acudir de forma puntual a sus consultas prenatales. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.