Finalizan su Preparación Alumnas del Programa “Mujeres con Valor”

Acto encabezado por la presidenta del Sistema DIF Tampico Silvia Alcaraz de Torres.

Esquema que permite a jefas de familia, generar mejores condiciones para sus familias, construyendo su propio proyecto de vida. Culminando de manera exitosa su proceso de capacitación, se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la segunda generación del programa “Mujeres con Valor” correspondiente al presente año; acto encabezado por la presidenta del Sistema DIF Tampico Silvia Alcaraz de Torres, en el Centro de Fortalecimiento Familiar.

El programa “Mujeres con Valor” permite a jefas de familia transformar positivamente su realidad descubriendo su talento e infinito potencial para crecer, y generar mejores condiciones para sus familias, construyendo su propio proyecto de vida.

“Quienes integramos el Sistema DIF nos sentimos muy orgullosos por lo que han logrado. A través de un proceso de capacitación y con una visión de mejora continua, ahora dominan oficios que les permitirán iniciar su propio negocio, ser independientes y solventar las necesidades de su familia”, señaló Alcaraz de Torres.

La titular del DIF porteño, destacó que “La presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, la señora María del Pilar González de Torre, me ha pedido que les transmita una calurosa felicitación y sus mejores deseos para que este proceso formativo se refleje en un mejor porvenir para ustedes y sus seres queridos”.

Más adelante Silvia Alcaraz de Torres agradeció el privilegio que representó el convivir con mujeres tan valiosas, compartiendo sueños y anhelos, disfrutando la agradable sensación de trabajar unidas para ser mejores personas, formando mejores familias y una mejor sociedad.

Acompañaron a la titular del Sistema DIF Tampico en el presidium, Nora Elisa Trejo Rodríguez, directora general del organismo; María Teresa Madrid Martínez, subdirectora del Centro de Fortalecimiento Familiar; la coordinadora del programa "Mujeres con Valor", Silvia Estela Rangel García.

